Un hombre fue sorprendido por unos sicarios, que ingresaron a su vivienda y le dispararon más de cinco veces, provocándole la muerte inmediata. El hecho ocurrió en la UPIS 13 de Noviembre, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

La víctima fue identificada como Willy Franklin Ynoñan Niño, de 40 años, quien, según la policía, se encontraba dentro de su vivienda, ubicada en la UPIS 13 de noviembre, la misma que fue interrumpida por uno de los sicarios, quienes habrían llegado en una motocicleta para asesinarlo.

Los agentes señalaron que, al menos cinco disparos habrían acabado con la vida de Ynoñan Niño, que pese a que fue evacuado de emergencia al hospital Santa Rosa dejó de existir, siendo certificado por el médico de turno.

El hecho se reportó en horas de la noche del último martes, donde al conocer del hecho, personal de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura llegaron hasta la escena del crimen para iniciar las investigaciones para determinar las causas que provocaron la muerte de esta persona.

En tanto, revisan las cámaras de seguridad que habrían grabado a los asesinos, quienes una vez cometido el ataque huyeron raudamente de la zona. También entrevistan a testigos para lograr identificar a los delincuentes.

El hecho se dio a conocer a los representantes del Ministerio Público para las diligencias respectivas.

El cuerpo del hombre fue llevado hasta la morgue de Piura para la necropsia de ley. Por su parte, los familiares de la víctima evitaron declarar y pidieron respeto por el dolor que pasan ante la pérdida de su ser querido.

Según los efectivos policiales, Willy Franklin tiene una denuncia por estafa en el 2019 y este año también fue intervenido por la policía, por el presunto delito de receptación de equipos telefónicos y venta de chips alterados, por lo que la causa de su muerte está por determinar.