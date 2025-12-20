Un nuevo crimen vuelve a generar temor en la población de la Perla del Chira. La mañana de ayer, un hombre que se dedicaba al cobro de préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota” fue asesinado a balazos por presuntos sicarios en el sector este de la ciudad de Sullana.

La inseguridad y el crimen organizado vienen atemorizando a la población de Sullana, debido a que ayer en horas de la mañana, un hombre que cobraba en una vivienda de la avenida Santa Rosa de la ampliación Los Olivos, fue atacado a balazos por unos sicarios motorizados. Pese a que intentó escapar de sus criminales, las balas alcanzaron su cuerpo muriendo en el instante.

La víctima fue identificada como Fabricio Alexander Palomino Periche, de 20 años, quien fue asesinado brutalmente de seis balazos. Él se encontraba en su motocicleta de placa de rodaje 5046-OP, la misma que quedó abandonada en la puerta de una vivienda.

El joven habría sido interceptado por dos sujetos quien al tenerlo de frente sacaron su arma de fuego y le dispararon hasta dejarlo sin vida. Cometido el hecho, los asesinos huyeron en la motocicleta que utilizaban para cometer el fatal hecho.

En la escena del crimen, los agentes habrían encontrado un manuscrito con amenazas a la población. “Los malditos de Sullana se alinean o se siguen muriendo”, por lo que los agentes policiales iniciaron las investigaciones.

Al lugar de los hechos llegaron los agentes y peritos de criminalística de Sullana, quienes acordonaron la zona para iniciar con las diligencias del caso. Según dicen, la víctima no tenía antecedentes policiales.

Asimismo, el representante del Ministerio Público también llegó a la zona para el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue de Sullana para la necropsia de ley. En tanto, la población exige medidas más drásticas.