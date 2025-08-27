La unidad de flagrancia de Sullana logró obtener 5 años de pena privativa de la libertad efectiva y el pago de Dos mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado, para un sujeto identificado como Walter Aldair Romero Chinchay ( 22) por la comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de explosivos.

El fiscal responsable del caso, Dr. Ygor Cruz Fernández, reunió los medios probatorios necesarios para sustentar que el imputado cometió el ilícito contra la seguridad pública al ser intervenido en flagrancia en posesión de artefacto explosivo forrado con cinta negra dentro de la pretina de su pantalón.

Cabe indicar que, el imputado fue intervenido a bordo de una motocicleta sin placa de rodaje el pasado 3 de agosto aproximadamente a las 11 y 30 de la noche por el personal policial perteneciente a la UNEME PNP- Sullana, mientras realizaban su patrullaje preventivo, y venia cumpliendo prisión preventiva.