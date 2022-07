El director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Robert López, informó que en la región Piura existen 123 obras paralizadas correspondientes al plan integral, y que suman más de tres mil millones de soles.





obras

En este grupo figuran proyectos en el sector de agricultura (10), educación (33), pistas y veredas (29), caminos vecinales, puentes y carreteras (29) y hospitales (7), entre otros.

“Este problema la población no lo conoce y es un pasivo que hemos asumido en Piura y nuestro compromiso es que levantemos y pongamos en marcha todas estas obra paralizadas, en especial por los niños que tienen tantos problemas dejados por la pandemia. Por el mismo motivo no pueden estar paralizados los hospitales, porque no sabemos lo que pueda ocurrir”, sostuvo.

Detalló que del paquete de 15 colegios paralizados, 10 reiniciarán la construcción el 20 de julio, cuatro en agosto, en tanto el restante ya está en ejecución. Agregó que el 11 de julio empezará la colocación de los módulos temporales de aulas.





Hospitales

En relación a los cuatro hospitales estratégicos paralizados, López sostuvo que si el Gobierno Regional no reinicia pronto las obras, el dinero asignado se podría perder.

A la fecha, el GORE cuenta con 51 millones de soles de presupuesto certificado para los nosocomios de Huancabamba, Ayabaca, Huarmaca y Los Algarrobos.

“El Gobierno Regional tiene 51 millones certificados que se han transferido y en tanto estas obras no reinicien, ese presupuesto se va a perder. Espero que el gobernador nos dé un cronograma de reinicio de las obras”, comentó.

En relación a los informes de Contraloría, López indicó que espera que se haya puesto de conocimiento respecto a las irregularidades detectadas en la ejecución.