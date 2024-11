Un testigo del crimen de tres personas ocurrido en un bar de Paita, el pasado 9 de noviembre, informó que los sicarios acabaron con sus vidas por presuntos cupos de obras en esta provincia.

El testigo, quien pidió mantener el anonimato, debido a que ha reconocido a tres de los cuatro sujetos que desataron una balacera en el establecimiento de diversión, explicó cómo sucedieron los hechos. “Ellos (sicarios) han subido y nos han disparado. Ellos han ido por Luis Alberto Navarro Fernández. Pero cuando han estado disparando, mi otro amigo, por agarrarse el canguro también le dispararon y yo los he visto cara a cara y me han disparado en la pierna. Llegaron a matar y no dijeron nada”, dijo el testigo.

Asimismo, contó que después de disparar a quemarropa contra Luis Alberto, los trabajadores y la gente lanzaron botellas contra los asesinos, quienes luego de cometer el asesinato bajaron corriendo. “Les han tirado botellas y han escuchado una patrulla, por eso bajaron corriendo. Me iban a disparar en la cabeza, pero la pistola se les trabó. Luego me he querido parar para ayudar a mis dos compañeros, pero ya no pude pararme”, indicó.

Dijo reconocer a tres de los presuntos asesinos, “al otro chico que lo encuentran muerto después en Paita Baja, una amistad dice que ha sido el chofer de la moto que se llevaron los delincuentes y lo mataron”.