La Contraloría detectó la aprobación del adicional de la obra “Creación de la represa Cascapampa para servicio de agua para riego en el distrito de Sandorillo, provincia de Huancabamba”, por deficiencias del expediente técnico sin acreditar dichas deficiencias. Además, la obra se encuentra paralizada por la demora en el trámite de la aprobación de adicionales. La obra está a cargo del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap).

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N° 002-2025-OCI/3921-SCC, el Órgano de Control Institucional (OCI) del Peihap detectó la aprobación de la prestación adicional de obra N° 2 por deficiencias del expediente técnico de obra sin acreditarse dichas deficiencias o el riesgo que representa su no ejecución.

Tal como lo señala la Resolución Gerencial General Regional, el pasado 5 de noviembre de 2024, se aprobó S/ 387 080 con un plazo de ejecución de 32 días calendario, cuyos planos definieron los accesos a la cantera de arcilla La Paya, recomendados por el proyectista, pero no se encontraron coordenadas UTM de puntos que definan el acceso ni en los planos ni en el estudio.

El informe detalla que, de la evaluación al expediente técnico, se muestran esquemas del acceso a la cantera La Paya (camino existente), pero no se encontraron los planos para trabajar en el acceso a la cantera.

Pese a que hay especificaciones técnicas para construir los caminos de acceso a la cantera, no garantizaría la transitabilidad de la maquinaria pesada para transportar el material, pues la distancia registrada no sería suficiente. No obstante, el documento señala que se han considerado partidas para los caminos de acceso, no explican en qué zonas exactamente.

Asimismo, se ha considerado el costo unitario por parte del proyectista, pero se ha obviado presupuesto para el material que serviría para el lastrado ni para la maquinaria para que realice estos trabaos.

Tampoco hay reporte de percances al momento de realizar los trabajos de caminos de acceso, pues no se ha considerado necesario la presencia de cunetas o pase de agua, por lo que debió considerarse.

El informe también detalla que la obra se encuentra paralizada debido a la demora en el trámite de aprobación de adicionales, lo que ocasiona retraso en el reinicio de ejecución, por lo que se corre el riesgo de incumplimiento del contrato, lo que también puede generar el pago de mayores gastos, perjudicando a la entidad, que es el Peihap.

Al respecto, el gerente de Obras y Supervisión, Leonardo Cardoza, sostuvo que ya se están levantando las observaciones y que efectivamente el problema es que sí hay deficiencias. “El expediente técnico ha tenido deficiencias, donde indicaba que mandaba que se extraiga la roca en una cantera, pero cuando se ha ido al sitio es otro el panorama, y en el acceso a la cantera no había un camino, por eso hemos solicitado el adicional”, explicó Cardoza.