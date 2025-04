Una encuesta de la consultora Luna Consultores realizada a 1,650 personas de siete provincias de la región Piura, arrojó que el 63.9% desaprueba la gestión del gobernador Luis Neyra León y solo el 14.2% lo aprueba.

La encuesta fue realizada entre el 2 al 6 de abril de 2025 y aplicada a un total de 1 650 hombres y mujeres entre las edades de 18 a 65 años, en las provincias de Piura, Sullana, Talara, Huancabamba, Sechura, Paita y Morropón. El margen de error es de +2.4% y el nivel de confianza es del 95% a nivel regional.

La encuesta precisa que la gestión de Luis Neyra, a la fecha, no es aprobada, pues solo el 14.2% aprobó su gestión, mientras que el 63.9% dijo no a la gestión y el 21.9% de encuestados dijo no sabe.

En tanto, Sullana y Sechura son las provincias con más alta desaprobación a la gestión de Neyra, 88.1% y 82.7%, respectivamente. En Sullana solo el 2.5% dijo sí a Neyra y 3.3% en Sechura.

El motivo del rechazo arrojó que el 22.7% dice que está haciendo una mala gestión, 13.7% no cumple/ es mentiroso, además, el 6.1% no está identificado con el pueblo 6.1% y no cuenta con un buen equipo técnico 6.0%

A esta nota negativa, le sigue Paita que también desaprobó el trabajo de Luis neyra con un 63.4%, luego está Piura con 61.6%, Talara 57.3%, Morropón 46.7% y Huancabamba con el 35.0%.

En el caso del alcalde de Piura, Gabriel Madrid, el economista y gerente general de Luna Consultores, informó que el 40.2% aprobó la gestión de Madrid, no obstante, el 37.8%, lo desaprueba.

Asimismo, explicó que la decisión de los pobladores de Tambogrande ayudó a que está cifra de aprobación suba.