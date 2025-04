Ante los 42 homicidios en la región Piura que registra el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) y los 258 robos a mano armada a abril del presente año, según las estadísticas de la Región Policial; el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Mateo Gómez, recomendó el cambio del jefe policial, general PNP, Manuel Farías Zapata.

“El general (Manuel) Farías fue ratificado (en el cargo) y ya va algún tiempo en nuestra región (Piura), y creo que es buena la renovación de cargos. Realmente me parece que es saludable renovar cargos. El Ministerio del Interior debería evaluar justamente la renovación de las cabezas (policiales) a nivel de las regiones”, declaró Gómez a radio Cutivalú.

Añadió que la inseguridad ciudadana en Piura no puede reducirse por falta de un trabajo de inteligencia eficaz desde la policía y recalcó que las unidades especiales contra la inseguridad deben permanecer en funcionamiento permanente.

“La inseguridad persiste. Creo que hace falta más labores de inteligencia. No solo hace falta equipar a la Policía, que es verdad que hay comisarías que les falta internet, impresoras, acceso a Reniec; también hay que hacer labores de inteligencia. Saludamos la creación de un grupo similar al GRECCO, pero tiene que ser permanente”, dijo Gómez.

Al respecto, Farías Zapata subrayó que todos los generales de la PNP están en constante evaluación y el comando policial es el único que decide su cambio. “Estoy haciendo mi trabajo con toda vocación. Acá no se venga a decir que cuando una cierta persona comete una situación y no se le da la facilidad, si soy buena gente, soy buen oficial, si actúo correctamente, soy mal oficial, no se quieran escudar en la seguridad ciudadana”, declaró molesto.

Al 13 de abril, la Región Policial registra 487 extorsiones, 37 homicidios y 258 robos a mano armada.