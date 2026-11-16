Un trágico accidente de tránsito dejó como saldo una persona fallecida y otra herida tras el violento choque entre dos motocicletas en el distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana. El siniestro vial se registró el último sábado en la carretera Panamericana Antigua, en el anexo Barrio San Miguel.

EL ACCIDENTE. Producto del fuerte impacto, perdió la vida en el lugar Wilmer César García Panta (50), quien conducía una de las unidades menores involucradas. Los vecinos de la zona intentaron auxiliar a los afectados tras escuchar el estruendo, pero lamentablemente confirmaron que uno de ellos ya no presentaba signos vitales.

En tanto, el conductor de la segunda motocicleta, identificado como Carlos Coronado Castro (26 años), resultó herido. Tras recibir la atención correspondiente, el joven fue intervenido y puesto en calidad de detenido por el personal policial para afrontar las diligencias de ley y esclarecer su grado de responsabilidad en el fatal desenlace.

Efectivos de la comisaría del sector encontraron la motocicleta de placa 44496P a unos metros del lugar del accidente, la misma que era manejada por Coronado Castro. De esta manera, el vehículo menor fue incautado y trasladado a la dependencia policial para ser sometido a los peritajes técnicos de rigor.

En tanto, el representante del Ministerio Público autorizó el levantamiento del cadáver y ordenó su internamiento en la morgue de Sullana.