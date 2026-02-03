El director del colegio José Olaya Balandra informó que la nueva infraestructura de este centro educativo aún no ha sido entregada para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas y temen que no esté listo antes del inicio del año escolar.

Hace una semana, el gobierno regional informó que la nueva infraestructura estaba en trámite de entrega a la UGEL Piura para su transferencia y uso del nuevo local ubicado en el A.H Nueva Esperanza, distrito Veintiséis de Octubre; sin embargo, el director Walter Llapapasca, precisó que hasta la fecha no se cumple con la entrega del local.

“Se suponía que tenía que entregarse en el mes de enero y a la fecha continuamos con la incertidumbre, ya que el Consorcio Olaya, quien construyó el plantel, ha manifestado que ahora la entrega está a cargo del GORE y por su parte el gobierno regional manifiesta que es la UGEL la que debe entregar nuestro anhelado local”, indicó el director.

Asimismo, señaló que han enviado un oficio al gobernador regional el 30 de enero, pero tampoco reciben alguna información sobre la solicitud de entrega, por lo que los equipos tecnológicos y mobiliario están expuesto al haber un solo personal de seguridad en este colegio.

“Vacío de responsabilidad y seguridad, según el Consorcio Olaya, que deslinda responsabilidad. Sin embargo, a la fecha solo existe un guardián, según el reporte del GORE, que no es suficiente y expone la seguridad del mobiliario y equipamiento tecnológico recientemente adquirido a un altísimo riesgo de pérdida o robo”, dice el documento.

En tanto, señalan que habría falta de transparencia en el inventario, ya que se impide al director y a la Apafa participar o intervenir en el levantamiento del inventario de los bienes que deja el consorcio. Además de trabas administrativas de la UGEL Piura, ya que hasta la fecha no transfieren la institución educativa.