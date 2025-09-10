Con quema de llantas, vecinos de Villa Hermosa y Enace, del distrito de Veintiséis de Octubre, protestaron fuera del local de la EPS Grau para exigir solución inmediata ante el colapso de los desagües que llevan varias semanas.

Los moradores, totalmente mortificados, increparon contra la empresa EPS Grau y señalaron que el problema se debe a que la obra de redes y alcantarillado, ejecutada hace 10 años, ha quedado mal hecha y ahora se necesita el cambio de equipos.

Al respecto, la EPS Grau se reunió con los dirigentes e informó que vienen gestionando equipamiento para la cámara de bombeo de Enace, para darle solución al afloramiento de las aguas servidas en este sector.

“En esta IOARR se está trabajando de forma conjunta entre la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento (GOM) y la Gerencia de Ingeniería (GI) de la empresa. En paralelo, continuamos evaluando las operaciones del sistema y ejecutando labores de mitigación en puntos críticos”, afirmaron voceros de la empresa.