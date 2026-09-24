Los vecinos del sector La Molina II exigen el mantenimiento del Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARE) para asegurar su funcionamiento ante el pronóstico de fuertes lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, pues temen inundarse como ya ocurrió años anteriores.

El presidente vecinal de La Molina II, Máximo Vargas Cornejo, cuestionó que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento asegure que la obra del Sare ya la culminó, pese a que aún faltan trabajos a ejecutar.

“Observamos que en los alrededores del sistema de captación de agua a través de las rejillas siguen rodeadas de arena y está suelta y en eventual Fenómeno El Niño, el sistema va a colapsar y formará cangrejeras y nos preocupa que esta zona ya ha sufrido inundaciones en el 2017 y 2023 y no queremos una tercera inundación”, precisó Vargas.

Agregó que esta preocupación ya ha sido trasladada al Ministerio de Vivienda, pero no encuentran respuesta alguna. “La coordinadora del ministerio en Piura nos dice que la arena va a funcionar...en un evento del Colegio de Ingenieros informaron que no estaba rodeado de arena, pero esto sigue con arena. Nos preocupa que el ministerio informe una cosa para afuera”, recriminó.

Los pobladores se encuentran preocupados por esta situación y exigen la pronta solución por parte del Ministerio de Vivienda.

“Nos dicen que este domingo va a llover y ya hemos sufrido la inundación en el año 2023. Los del ministerio siempre vienen, se toman fotos en la motobomba y chau y no es así. Queremos que nos den solución porque no queremos volvernos a inundar. No les pedimos, le exigimos que concluyan las obras y no esperen la última hora como siempre sucede. Cuando llueve todos vienen a mirar”, indicaron los pobladores de La Molina II.