Los vecinos y dirigentes piden a la EPS Grau asegurar el abastecimiento de agua potable en caso se presente el corte del servicio en las viviendas de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, durante las fechas programadas para el mantenimiento del canal de derivación Daniel Escobar.

Tras el anuncio del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) sobre el mantenimiento del canal de derivación Daniel Escobar desde el 1 al 15 de diciembre, los vecinos y dirigentes de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre esperan que la EPS Grau se dé abasto en la distribución de agua para el consumo humano.

Para ello, la presidenta de la Juveco del A.H La Primavera, Jacki Silva, informó que hace unos días se ha reunido con los representantes de la EPS Grau para ver este tema, donde han asegurado el abastecimiento del servicio en las viviendas, sin embargo, piden que el plan de contingencia activado por la empresa funcione para así garantizar el recurso hídrico para las miles de familias que se abastecen de este canal.

“Ellos han garantizado un normal abastecimiento de agua. Cuando hay estos cortes de agua nos han abastecido, pero de igual manera podría presentarse problemas en la distribución de agua ya que no se darían abasto ante la cantidad de familias en el asentamiento y deberían prever esa parte”, dijo Silva.

Por su parte, Elsa García, vecina del A.H La Primavera, precisó que, si bien han asegurado el recurso hídrico, existen probabilidades de un desabastecimiento por lo que espera se cumpla la distribución del líquido elemento y cumplir con la programación de las fechas de entrega de agua a través de las cisternas.

Mientras tanto, la señora Carolina Mejía del distrito de Castilla indicó que haya o no mantenimiento del canal, en varios sectores el problema persiste y ninguna cisterna los abastece con el recurso hídrico, por lo que espera no verse perjudicados.