Se acerca el 31 de octubre y son muchos los piuranos que celebrarán la fiesta de Halloween o llamada también de las brujas, en vísperas de la fiesta cristiana del Día de los Muertos y que en el Perú se celebra el Día de la Canción Criolla.

Esta fiesta global atrae a los fanáticos a través de los famosos dulces, de los disfraces fantasmagóricos, las calabazas talladas, las máscaras y, sobre todo, las fiestas llamativas y llenas de terror.

PUEDES VER: Piura: Peña criolla Lary Vílchez rinde homenaje a la canción peruana

COMERCIO

Los niños son los más entusiastas y recorren las calles, tocando puertas para la entrega de dulces, o de jóvenes vestidos con máscaras y trajes, yendo a fiestas con decoraciones con brujas, arañas, entre otros.

Los mercados y centros comerciales ofertan toda clase de souvenirs para la ocasión muy llamativos, mientras que en la ciudad las tiendas o centros de diversión lucen decoraciones acorde con esta fiesta.

Una teoría sostiene que muchas tradiciones de Halloween se vieron influidas por las fiestas celtas de la cosecha, en particular la fiesta gaélica de Samhain, que se cree que tiene raíces paganas