Talento juvenil piurano será expuesto en el recital musical en la UNP.

La peña criolla Lary Vilchez Campoverde, del Instituto de de la Universidad Nacional de Piura rinde homenaje a los criollos de ayer, hoy y siempre, en el Día de la Canción Criolla, con un recital musical para todos.

Será este jueves 23 de octubre, a partir del mediodía, en el auditorio central Manuel Moncloa y Ferreyra de la UNP, donde los jóvenes talentos que conforman esta agrupación deleitarán a los asistentes con los mejores temas de nuestro acervo nacional.

CRIOLLISMO

Este evento cultural es para resaltar el talento, la cultura y peruanidad de los jóvenes a través de la canción criolla, una expresión cultural que refleja el sentir y las tradiciones de los peruanos con sus letras y melodías en los géneros del vals, boleros, marinera, polca peruana, tondero, zamacueca y festejo.

El público piurano, así como la colectividad universitaria, está invitada a deleitarse y participar de este evento que tiene la finalidad de difundir, promover y mantener vigente este género musical peruano.

Cabe resaltar que el Día de la Canción Criolla fue instaurada el 31 de octubre de 1944.

