En respuesta al crecimiento sostenido de la carga procesal en Piura y como resultado de las gestiones de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Susana Campos Hidalgo, la Fiscalía de la Nación aprobó la creación de la Quinta Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Piura, oficializada mediante la Resolución N.º 044-2025-MP-FN-JFS, emitida por la Junta de Fiscales Supremos.

La propuesta de la fiscal superior Faviola Campos contó con el informe favorable de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Distrito Fiscal de Piura, que confirmó la disponibilidad de plazas fiscales —una de fiscal superior y una de fiscal adjunto superior— con el financiamiento, soporte administrativo y logístico requeridos; precisando además que se dispone de la infraestructura necesaria para su pronta implementación.

Por su parte, la Oficina Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal señaló que los fiscales de Piura vienen superando su capacidad operativa promedio, por lo que la creación de esta nueva fiscalía permitirá descongestionar la carga laboral y mejorar la atención de los casos en segunda instancia, ampliando así la capacidad operativa del Ministerio Público en Piura, lo que permitirá atender de manera adecuada y oportuna los casos que se tramitan en segunda instancia.

Con esta iniciativa la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores ratifica el compromiso de su gestión con una justicia más ágil, eficiente y cercana a la ciudadanía.