De acuerdo a la carpeta fiscal N° 308-2018 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, el exrector de la Universidad Nacional de Piura, César Reyes Peña, sería la persona que ordenó cobrar directamente a los estudiantes del Programa de Maestría de Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial (Promaina), que se dictó en Ecuador, y no se deposite en una cuenta de la mencionada casa de estudios.

MIRA AQUÍ: Congresista piurana que cuestionó a Castillo es la nueva ministra de la Mujer





Declaración

“En el presente caso, se tiene que el imputado César Reyes Peña dispuso que la servidora Isabel Lozada Chulli -asistente académico-administrativo de Promaina, viaje a Ecuador y cobre directamente dinero a los alumnos ecuatorianos que cursaban esta maestría por la Universidad Nacional de Piura y, posteriormente, le sea entregado en efectivo”, se lee en la acusación fiscal que consta de 363 páginas a la que Correo tiene acceso.

Además, se conoció que según la declaración del maestrante Fabián Medina Méndez, realizada el pasado 6 de diciembre de 2021, la primera promoción de esta maestría hacía los pagos a través del Colegio de Ingenieros porque la UNP no tenía cuenta en dólares, pero posteriormente se aperturó una.

“(…) Las cosas se complican cuando asume el doctor César Reyes, empieza a hacer reajustes, hasta que me informaron que se eliminó la cuenta en dólares, que se tenía que hacer pagos a diferentes personas, incluso a personas que no les conocía por el valor de la Universidad, ahí me presentan al señor Reucher Correa, empieza a hacer proyecciones, hablan de subvenciones del Señor César Reyes Peña…”, se lee en la declaración de Medina.

El exmaestrante agregó que al inicio de esta maestría cancelaban entre $125 y $150 mensuales por cada módulo, pero posteriormente aumentaron, cuando estuvo a cargo de Reyes Peña.

“(…) cuando empezó el asunto con el doctor Reyes, fue un poco más, ahí eran valores de 100 y algo más, nos complicamos cuando nos querían colocar valores de 300 dólares, eso era imposible, querían que todo sea para la Universidad y eso no estaba bajo los lineamientos. (…) Yo lo hice unas dos o tres ocasiones, al Banco de Crédito del Perú, no recuerdo los nombres, alguna vez me llamó el doctor César Reyes Peña, yo cruzaba la frontera, tenía un chip claro, el doctor César Reyes me llamó y me dio un nombre, para que haga el depósito a nombre de determinadas personas, hice el depósito en dólares, desde Perú, en Tumbes...llegaban a cobrarme el doctor Mendoza a Machala, ahí yo llegué a hablar con el rector José Rodríguez, debió haber alguna comunicación interna y retiraron al señor Mendoza de esa situación, y todo era con el señor César Reyes Peña, pero él nunca estaba sino otras personas…”, precisa en su declaración a la Fiscalía.