Lamentable. Un obrero decidió acabar con la vida de su hijita de 7 años de edad, dándole a ingerir un potente veneno mezclado con una bebida rehidratante, cuando ambos se encontraban en el parque Huamán de los Heros en la ciudad de Sullana.





SUCESO

Este hecho de parricidio que ha consternado a la población, ocurrió el mediodía de ayer, cuando Julio César Silva Castillo (39), había recogido a su hijita de la casa de la madre de la menor, en el primer día que las autoridades del Poder Judicial le habían otorgado permiso para ver o salir con su hija.

El obrero llegó hasta el parque Huamán de los Heros, ubicado al costado del puente Lima, donde le dio a ingerir el potente veneno mezclado con la bebida rehidratante Sporade, la cual luego fue encontrada por las autoridades.

Luego que su hija lo bebió, él hizo lo mismo, haciendo que ambos empiecen a convulsionar y arrojen espuma por la boca, cayendo al piso y quedando tirados por varios minutos. Los transeúntes y vecinos fueron quienes dieron la alerta del hecho y agentes de Serenazgo y la Policía llegaron y los trasladaron al Hospital de Apoyo II, donde lamentablemente el hombre llegó sin vida y luego de unos minutos falleció su hija.

Se supo que en la ropa del hombre, el personal de Salud le encontró una carta donde el hombre indicaba que lo había hecho porque su exmujer y madre de la menor se fue con otra pareja.