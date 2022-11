Un hombre fue capturado por la Policía, en momento que estaba con un arma y esperando presuntamente para asesinar al alcalde electo del distrito de Querecotillo, que se encontraba reunido con su equipo técnico en su local campestre en la carretera Sullana a Alamor, en Sullana.





CAPTURA

Ocurrió cerca de las 8 de la noche del miércoles, cuando la Policía de la comisaría de Querecotillo fue alertada que unos sospechosos estaban frente al local “El Búnker de Seminario”, en el sector Vichayal en dicha vía.

Al llegar al lugar, lograron detener a Anderson Ronaldinho Infante Castillo (19) en una motocicleta sin placa de rodaje, marca Mavila y color azul, que estaba requisitoriada por la Policía. Aunque otro cómplice habría escapado.

A Infante le encontraron una pistola Tanfogilio, abastecida con 7 municiones. Además, un celular marca ZTE.

Ya en la dependencia policial, el detenido narró a la Policía que se encontraba ahí, porque había sido encargado de dispararle al electo alcalde del distrito de Querecotillo.





TEME POR SU VIDA

Al respecto, Alex Seminario, que asumirá el 1 de enero, señaló: “No he tenido enemigos, ya muchos me conocen que soy un empresario en las telecomunicaciones e hice un centro de recreación y no sé si alguna persona no está de acuerdo. Estoy esperando que la Policía haga su trabajo e investigue. Pido que le hagan las preguntas del caso (al detenido) con el fin de llegar al término de esto”.

Añadió que teme que lo maten. “Decir que que no temo por mi vida, es una mentira. Uno siempre tiene que estar precavido”, dijo Seminario.