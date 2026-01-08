En pleno desarrollo de la tradicional cabalgata, la pileta de la Plaza de Armas de Sullana comenzó a brotar aguas servidas, causando sorpresa e incomodidad entre los asistentes que se encontraban en el lugar.

El hecho se registró en el principal espacio público de la ciudad, donde el afloramiento de desagües provocó fuertes malos olores y encendió las alertas por un posible riesgo sanitario, especialmente por la gran afluencia de personas.

Ante esta situación, vecinos y visitantes exigieron explicaciones a las autoridades y demandaron soluciones inmediatas, señalando que la plaza, considerada el epicentro de Sullana, no puede convertirse en un foco de contaminación.