Un grupo de pobladores bloqueó la carretera del Medio Piura, a la altura del caserío de Terela, luego que una madre de familia murió arrollada por un ómnibus de una empresa agroexportadora, cuando viajaba a bordo de un mototaxi con su hijo, la noche del último domingo.

Desde las primeras horas de la madrugada del lunes, los pobladores colocaron ramas y palos secos, además de piedras, bloqueando la carretera, como medida de protesta por los constantes accidentes de tránsito que se registran en la vía, con pérdidas humanas.

“Exigimos que los responsables de la empresa agroexportadora, cuyo conductor causó el accidente y provocó la muerte de la madre de familia, Eloisa Girón Cardoza (39 años), asuma su responsabilidad. No es la primera vez que suceden este tipo de accidentes, son varios años y varias muertes registradas en estas zonas”, precisó el poblador Víctor Yarlequé.

Ellos pidieron a Provías la instalación de rompemuelles y la colocación de alumbrado público porque los accidentes son constantes.

“Es un peligro constante para todos los pobladores, escolares, porque no hay rompemuelles, no hay luz, todo esto se pone completamente oscuro”, agregaron.

Los moradores de los diferentes caseríos del Medio Piura recordaron que en el mes de junio del año 2024 se reunieron con funcionarios de Provías y de las empresas agroexportadores, y se acordó la instalación de rompemuelles, pero hasta la fecha no se cumple.

“Hicimos una reunión con empresas y Provías el año pasado y hasta la fecha no cumplen con lo acordado”, indicaron.

Advirtieron que si las autoridades no se comprometen con escucharlos y solucionar el problema, tomarán medidas más radicales.

“Si no llegamos a un acuerdo, la próxima vez vamos a bloquear desde el canal Biaggio Arbulú. Ya hemos agotado el diálogo con los representantes de las empresas, ahora queremos la reunión con los gerentes, quienes son los que toman las decisiones”, indicaron los moradores.

Recordemos que la noche del domingo, la madre de familia Eloisa Girón perdió la vida luego que el ómnibus de placa P1N-963 de una empresa agroexportadora, chocó contra el mototaxi de matrícula 2512-3K. En el accidente también quedó gravemente herido el hijo de la occisa de 4 años, quien está en UCI con respirador artificial.