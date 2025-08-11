El caserío Miraflores, en el Medio Piura, fue el escenario propicio para realizar los interesantes juegos populares que engalanaron el aniversario de Castilla, para destacar la tradición, identidad y muchas emociones, con el festival “Corre, bebe y celebra”.

Se realizaron carrera de mozos, el mejor bebedor de chicha y la tradicional carrera de burros, donde la población castellana vivió una emocionate mañana con el espectáculo brindado, que llevó alegría inusual a los pobladores que se encuentran celebrando el 105 aniversario de Reivindicación Política del distrito de Castilla.

LOS GANADORES

Hubo la participación de moradores de los caseríos La Obrilla, El Papayo, Terela, San Rafael, Río Seco, Chapairá, San Vicente y Miraflores, que agradecieron al alcalde Walther Guerrero por este espectáculo, poco antes visto y que fue quien premió a los ganadores de los concursos.

En la carrera de burros, el ganador abosluto fue Rafael Navarro Coveñas, del Centro Poblado San Rafael. El segundo puesto correspondió a José Santos Navarro Ipanaqué del C.P. Miraflores, dejando atrás a Pascual Vásquez More, del A.H. Los Jardines.

En la carrera de mozos, el ganador fue Octavio Farfán Alzamora del Restaurante Yulay, seguido de Julio César Taboada Castillo del Restaurante El Ollero y el tercer lugar para el representante del Restaurante Mi Amparito, Junior Cruz Mogollón.

Finalmente, en el concurso el “Mejor tomador de chicha”, el primer lugar fue para Wilmer More Sosa del C.P. Chapairá, dejando con el segundo puesto a Pedro Palacios Arcela del C.P. San Vicente y el tecer puesto a Miguel Ángel Larrea Correa del C.P. Miraflores.

De esta manera, el Medio Piura brindó con los mejores juegos que destacó la tradición, el jolgorio y la identidad de los pobladores de esta lugar, que también fueron parte de esta efemérides.