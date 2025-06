Los docentes, exalumnos y ciudadanos exigieron a los parlamentarios Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República; y Heydi Juárez, interceder para la culminación de las obras de los colegios que están abandonados en Huancabamba, Sullana, Piura, Sechura y otras ciudades de la región Piura. Además, porque hay cientos de niños que no están estudiando por falta de profesores y presupuesto. Esto sucedió durante la sesión extraordinaria y audiencia pública realizada ayer en la provincia de Sullana.

El congresista Segundo Montalvo indicó que, en la región Piura, de 3322 locales escolares, 1570 de ellos, equivalente al 47%, son los que se encuentran en crítica situación. Mientras que en Sullana, el porcentaje de colegios en buen estado es del 31%. En tanto, 7 de cada 10 colegios no están en óptimas condiciones.

Detalló que en Piura se necesitan 10,166 millones de soles para cerrar la brecha en infraestructura. Y en Sullana, se estima en 69% de la infraestructura educativa total.

Además, en esta región norte, de 3,322 locales escolares, solo el 34.7% de ellos tienen los tres servicios básicos como agua, luz eléctrica y desague.

el malestar. En tanto, un grupo de docentes llegó al salón de actos Carlos A. Salaverry de la Municipalidad de Sullana, donde se desarrolló la audiencia, y pidió a los congresistas la culminación de las obras en los colegios que están inconclusas.

“Hay un colegio en el centro poblado de Lalaquiz de la provincia de Huancabamba, hecho de adobe con más de 40 años. Ahí no existe Ugel, ni mucho menos Gobierno Regional, porque la educación la están politizando y la están destruyendo. ¡Y usted, sí tiene responsabilidad!”, dijo el secretario general del Sindicado Magisterial (SIMA) de Piura, Miguel Puescas.

Asimismo, le señaló a la congresista Heydi Juárez: “Discúlpeme señora Juárez. Póngase la camiseta. No decir que gobernadores, funcionarios, sino deben hacer gestión para solucionar los problemas. Hay más de mil niños en Suyo (Ayabaca) sin estudiar, porque no tienen profesores por falta de presupuesto. Esta situación ¿quién la fiscaliza?”, dijo Puescas.

Asimismo, un exalumno pidió la culminación del colegio Carlos A. Salaverry de Sullana, pero el legislador Montalvo señaló que ya está establecido y coordinado que los trabajos se reiniciarán ahí.

Mientras que el ciudadano Manuel Vite, que llegó de Sechura, pidió la culminación del colegio 14079 Divino Maestro, ubicado en el asentamiento Vicente Chunga Aldana. “Esta institución está prácticamente paralizada. No están estudiando los alumnos de inicial, primaria y secundaria. Están haciéndolo en aulas prefabricadas. Como ciudadano, nos preocupa las enseñanzas que están recibiendo en condiciones no aceptables. Tienen unos baños que no se pueden llamar baños. Quisiéramos que se culmine esa obra y se entregue, porque los niños no pueden estar así”, indicó.