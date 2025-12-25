Una oficial de la Policía que labora en la Sanidad de la Policía de Piura como Odontóloga, abandonó las instalaciones de la comisaría de Sullana, pese a que fue intervenida por un accidente de tránsito ocurrido en esta provincia. Además, la agente debía estar en una comisión en la ciudad de Lima.

Según información policial, la capitán PNP S.R.M.P (33 años), que manejaba su vehículo cerca del canal vía a la altura de la calle Tres, en Sullana, sufrió un despiste siendo auxiliada por las personas, ya que el auto quedó volteado en la vía. Los ocupantes, el conductor y otras personas salieron ilesos del despiste.

Tras lo ocurrido, la policía de la comisaría de Sullana llegó hasta el lugar del accidente donde la agente fue trasladada identificándose como S.R.M.P y dijo que laboraba en la Sanidad PNP de Piura, entonces los efectivos le solicitaron que permanezca en las instalaciones de la dependencia policial para las diligencias correspondientes mientras trasladaban el auto siniestrado de placa V0M-582A a la sede policial, sin embargo, la mujer abandonó la sede policial sin autorización pese a que fue notificada en calidad de intervenida.

Al no ser hallada en la comisaría, los efectivos de Sullana se comunicaron con la secretaria de la Sanidad PNP Piura, quien comunicó que la capitán no se encontraba en el lugar siendo su horario de trabajo como odontóloga, de 7:30 de la mañana hasta la 13:30 de la tarde.

Según informó la policía, la secretaria comunicó que la capitán se encontraba de franco en la Sanidad, pero debería encontrarse de comisión en la ciudad de Lima, por lo que todo es materia de investigación.

Frente a los hechos, intentamos solicitar información con el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farias Zapata, pero no obtuvimos algún pronunciamiento sobre este hecho que ocurrió el último martes.