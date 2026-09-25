Un mototaxista murió tras un disparo efectuado por un policía durante un forcejeo en una intervención en el asentamiento Pilar Nores, en la cual el agente resultó herido con un cuchillo. Los familiares de la víctima pidieron a las autoridades esclarecer el hecho y anunciaron que realizarán la denuncia correspondiente.

CASO. Ocurrió la noche del último miércoles. Según información policial, los agentes divisaron a Alexander Jeanpier Masache Saldarriaga (28) en el pasaje 21 de Junio y, al verlos, habría mostrado una actitud nerviosa.

Al tratar de intervenirlo, habría sacado un cuchillo contra un policía, causándole un corte en el brazo derecho y en el pectoral. Ante esto, el policía realizó un disparo hacia Saldarriaga que logró irse de la zona. Aunque luego fue encontrado a dos cuadras y trasladado al Hospital II-2 de la avenida Santa Rosa, pero llegó sin vida.

FAMILIARES. Yomira Masache, junto a otros familiares, pidieron justicia por la víctima. “Que se haga justicia, porque su muerte no puede quedar así. Lo han dejado botado como cualquier cosa. Los vecinos han tenido que levantarlo”, dijo.

Además, esperan que se esclarezca el hecho con los videos de las cámaras de la zona. “Hay cámaras (en la zona). Hemos ido a denunciar. Vamos a seguir con el caso. Han pensado que no tiene familia, pero sí la tiene”, dijo su familiar.