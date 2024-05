El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Manuel Farías Zapata, indicó que el resguardo y orden del mercado de Piura será asumido por la comisaría de la jurisdicción y por el Serenazgo, conforme mediante acta.

Farías Zapata precisó que los efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) asumirán nuevas responsabilidades, luego de haber finalizado su intervención. Debido que, todas las acciones policiales obedecen a una orden de operaciones, las cuales son inmediatas y planificadas, con una duración máxima de 1 a 3 días.

“La USE tiene otras responsabilidades. Queda a cargo el comisario de la jurisdicción y Serenazgo, por eso invocar al resto de las autoridades a que se comprometan, porque tenemos otras actividades con la USE y no podemos permanecer, porque si estamos todos los días ya sería un peculado y podríamos ser denunciados por el uso de los efectivos policiales”, dijo el general.

Por esta razón, el jefe policial hizo un llamado a las demás autoridades para que asuman su compromiso y colaboren en mantener el orden en el mercado. La cooperación y el cumplimiento de los acuerdos por parte de todas las autoridades involucradas son fundamentales para mantener el orden y la seguridad en la zona.