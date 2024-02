El procurador de la Municipalidad Provincial de Piura informó que están a la espera del pronunciamiento del fiscal anticorrupción a cargo de la investigación por la obra de las pistas y veredas en el centro de la ciudad, cuyos trabajos se ejecutaron en la gestión del exalcalde Juan José Díaz Dios. Este caso lleva más de tres meses desde que se inició el proceso de investigación.

El procurador Edson Montalbán dijo que la Fiscalía ha comunicado que se ha ampliado la investigación, luego de declararla compleja, por lo que se espera que en los próximos días el fiscal anticorrupción Miguel Berrú, a cargo de la investigación, informe sobre los avances.

“Ya hemos aportado todos los medios de prueba, hemos adjuntado el peritaje que ha hecho la entidad, así como un peritaje técnico, ya han declarado los que tenían que declarar y estamos a la espera que el fiscal a cargo emita algún informe sobre el fondo del asunto”, dijo el procurador Montalbán.

El funcionario explicó que no solo se trata de actuar declaraciones sino también en temas técnicos, porque se tiene que determinar si los materiales que usó el contratista son los que estaban en el expediente técnico, lo cual se determina mediante pericias.

“Si bien hemos enviado un peritaje, la Fiscalía ha dispuesto un peritaje para que sea el oficial, entonces, me imagino que en ese trámite están, porque hay que tener cobertura presupuestal, ya que se tiene que pagar a los peritos porque Piura creo que no tiene, y esto es un trámite muy engorroso. Estamos esperando que el fiscal emita alguna disposición porque ya lleva tres meses que no se ha dado nada”, indicó Montalbán.

Por ello, el procurador anunció que presentarán un documento para exigir un control de plazo, para requerir al fiscal que emita alguna disposición respecto a este proceso, ya que ellos han cumplido con todo lo solicitado.