Diversos pobladores de los distritos de Marcavelica y Salitral, en la provincia de Sullana, expresaron su malestar en el frontis de la Eps Grau, debido que llevan más de 20 días sin el servicio de agua potable.

Ellos llegaron a la sede de dicha empresa en la carretera La Tina, en el distrito de Bellavista, donde hicieron sentir su malestar. Luego, algunos pobladores, junto al alcalde de Marcavelica, Enoc Ojeda, pudieron ingresar y dialogar con los funcionarios de la Eps Grau que les indicaron que el problema sería por la falta de presión de un inconveniente que están indagando.

Ante esto, indicaron que seguirán abasteciendo con cisterna de agua a los diversos sectores de dichos distritos. También, cuentan con el apoyo de las cisternas de ambas comunas.

Los moradores pidieron, además, que la empresa no emita los recibos del último mes, ya que no han han tenido este vital servicio y esperan que cumplan con darle una solución definitiva a este problema que atraviezan por la falta de agua.