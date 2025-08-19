Un joven identificado como Santos del Rosario Erazo Ato, de 25 años, falleció ahogado, luego de ser arrastrado por las aguas del canal de regadío Daniel Escobar, en la provincia de Sullana.

El trágico hecho ocurrió la tarde del último domingo, cuando Erazo, al parecer, habría ingresado a bañarse o resbalado y caído al mencionado canal en el centro poblado de Chalacalá Alta, en esta localidad.

Según el secretario general de la Junta Vecinal Comunal (Juveco) de Chalacalá Alta, Wilmer Rosales, que viene ayudando en el traslado de los familiares y búsqueda del joven, un transportista fue quien le comunicó que vio cuando Santos Erazo se estaba ahogando.

Tras ello, unos pobladores se lanzaron al canal y trataron de rescatarlo, pero lamentablemente fue arrastrado y desapareció en dichas aguas.

Cerca del canal, encontraron su mochila con ropa y documentos personales de Erazo. En tanto, desde aquella tarde, los pobladores y familiares vienen buscando el cuerpo del joven de 25 años.

Mientras que ayer, se sumaron a la búsqueda el personal policial de la Unidad de Rescate de Sullana, junto a pobladores, pero hasta el cierre de esta edición, el cuerpo no era encontrado.

Según el dirigente Wilmer Rosales, que estuvo desde el inicio que ocurrieron los hechos, recorrieron el canal desde Chalacalá, Cieneguillo y hasta Curumuy.

Ante esto, pidieron ayuda a los encargados del Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP) para que cierre las compuertas para que baje el agua y puedan localizar el cuerpo del joven Santos Erazo, cuya familia es de muy bajos recursos económicos.

“Solicitamos que el PECHP cierre las compuertas para que el agua baje y encontrarlo. Asimismo, pedimos que las autoridades nos apoyen con camionetas para recorrer el amplio canal”, indicó el dirigente de la Juveco, Wilmer Rosales.