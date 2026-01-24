En coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) participó en un operativo conjunto contra la venta ambulatoria de chips en las inmediaciones del mercado Modelo de Piura, en la cuadra 10 de la avenida Sánchez Cerro.

La intervención tuvo como objetivo frenar la comercialización informal de tarjetas SIM en la vía pública, práctica prohibida por la normativa vigente debido a los riesgos que representa para la seguridad ciudadana y el uso indebido de los servicios de telecomunicaciones.

Durante el operativo, el equipo técnico del OSIPTEL verificó físicamente tarjetas SIM que se encontraban fuera de su empaque original y que presuntamente podían estar activas.

Como resultado de la acción conjunta, se intervino a cinco personas presuntamente vinculadas a la venta ambulatoria de chips. El OSIPTEL brindó soporte normativo y técnico durante toda la diligencia, enfatizando que, conforme a la ley, la comercialización, promoción o favorecimiento de la venta de chips en espacios públicos constituye un delito.

El organismo regulador reiteró la importancia de fortalecer los operativos interinstitucionales y la labor de fiscalización para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger a los ciudadanos frente a prácticas ilegales en el mercado de telecomunicaciones.