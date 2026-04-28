La Corte Superior de Justicia de Sullana dio a conocer avances significativos en la celeridad procesal y el otorgamiento de medidas de protección. Estos resultados se desprenden de la aplicación del “Marcador del Paquete de Servicios Esenciales” (PSE) del Ministerio de la Mujer, implementado en la provincia durante el año pasado.

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El presidente de la Corte de Sullana Yone Pedro Li Córdova, junto con su equipo técnico y representantes de entidades como la Defensa Pública, el Centro de Emergencia Mujer y Familia, el Ministerio Público, la Policía Nacional, entre otros, que integran la ruta de atención frente a la violencia contra las mujeres, socializaron los principales hallazgos del proceso de evaluación realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas

El Marcador del Paquete de Servicios Esenciales es una herramienta diseñada para evaluar la calidad de los servicios destaca también la adopción de medidas orientadas a salvaguardar la integridad de las víctimas y en procesos de audiencias judiciales se evidencia capacidad para realizar audiencias con relativa oportunidad, favoreciendo la participación de las víctimas y el avance de los procesos judiciales.