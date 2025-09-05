Buscan salvaguardar las integridad de los alumnos, docentes y padres de familia
Personal de Serenazgo de anunció que vienen patrullando los exteriores de las instituciones educativas de esta provincia, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los alumnos, docentes y padres de familia que a diario acuden a los centros de estudio.

Asimismo, contribuyen a mantener el flujo vehicular, evitando congestiones y posibles accidentes. En algunos colegios también se previenen situaciones de violencia entre estudiantes, reduciendo el riesgo de riñas.

Cuentan con con vigilancia las instituciones educativas Nº14783 Sullana, José Eusebio Merino y Vinces, María Auxiliadora, María Ignacia García de González, José Matías Manzanilla, Carlos Augusto Salaverry, María Otoya Arrese, N°14777 El Obrero, Las Capullanas, Virgen de las Mercedes, Javier Pérez de Cuéllar y Señor Cautivo de Ayabaca.

