Personal de Serenazgo de Sullana anunció que vienen patrullando los exteriores de las instituciones educativas de esta provincia, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los alumnos, docentes y padres de familia que a diario acuden a los centros de estudio.

Asimismo, contribuyen a mantener el flujo vehicular, evitando congestiones y posibles accidentes. En algunos colegios también se previenen situaciones de violencia entre estudiantes, reduciendo el riesgo de riñas.

Cuentan con con vigilancia las instituciones educativas Nº14783 Sullana, José Eusebio Merino y Vinces, María Auxiliadora, María Ignacia García de González, José Matías Manzanilla, Carlos Augusto Salaverry, María Otoya Arrese, N°14777 El Obrero, Las Capullanas, Virgen de las Mercedes, Javier Pérez de Cuéllar y Señor Cautivo de Ayabaca.