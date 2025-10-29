Como parte de las acciones ejecutadas de forma periódica por la EPS Grau, esta semana se realizaron trabajos de limpieza y extracción de sólidos en diversas Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR); labores durante las cuales se retiró gran cantidad de basura y otros residuos que afectaban el funcionamiento de la infraestructura de alcantarillado.

Según informó la Coordinación de Operaciones y Mantenimiento de la Zonal Piura, entre las acciones efectuadas se intervino en la EBAR Miraflores Country Club N° 3 (distrito de Castilla), donde se ejecutó la limpieza de su respectiva rejilla metálica, retirándose diversos inservibles como toallas, plásticos, entre otros.

Del mismo modo, en la cámara San José, el personal técnico especializado llevó a cabo el cambio de canastilla; la cual se había deteriorado considerablemente a raíz de la acumulación de desperdicios tales como palos, trapos, desmonte, etc.

En ese sentido, la empresa exhortó a las autoridades, población usuaria y a la ciudadanía en general a realizar un uso adecuado del sistema de desagüe; pues la falta de cuidado del mismo origina el deterioro de la infraestructura, la obstrucción de los equipos de bombeo, entre otras incidencias que afectan la prestación del servicio de alcantarillado.

“Estas malas prácticas conllevan a la inoperatividad de los equipos de bombeo y por ende a la paralización de las cámaras; situación que a su vez incide en la paralización de fuentes de abastecimiento de agua potable. Como EPS Grau, continuaremos realizando estos trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, pero siempre recordando que el cuidado del alcantarillado le compete a todos”, enfatizó la entidad prestadora.