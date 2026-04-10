Diversos paneles de propaganda electoral de distintos partidos políticos fueron retirados en zonas cercanas a locales de votación en los distritos de Ignacio Escudero y Miguel Checa en la provincia de Sullana, región Piura.

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Se trató de publicidad halladas cerca a colegios que serán centros de votación y distintas calles. Asimismo, en postes de energía eléctrica y bienes públicos. También en árboles y estructuras de alta tensión.

Las diligencias fueron realizadas por los fiscales Sara Vidal y Kevin Antón de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, personal de Serenazgo y Enosa que anunciaron que continuarán realizando estos operativos en las próximas horas.

El personal del Ministerio Público recomendó a las autoridades locales y representantes de las empresas de servicios públicos el estricto cumplimiento de sus funciones de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley Orgánica de Municipalidades.