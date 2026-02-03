Rinden un emotivo homenaje póstumo al exalcalde de Piura, Eduardo Cáceres Chocano, quien falleció a los 91 años. La Municipalidad Provincial de Piura lo reconoció por su trayectoria política.

El aprista Eduardo Cáceres Chocano, exalcalde de Piura en el periodo 2003–2006, ha dejado un gran legado de servicio público y compromiso con la ciudad. La comuna de Piura hizo un reconocimiento a la exautoridad. Sus familiares agradecieron este homenaje por el gran trabajo que realizó a favor de la ciudad.

Durante el reconocimiento a la exautoridad, quien además fue tres veces regidor provincial por el Partido Aprista Peruano y el Movimiento Obras + Obras, y en el año 2002 fue elegido alcalde provincial, cargo desde el cual impulsó proyectos clave para el desarrollo urbano, resaltaron su gran servicio por Piura.

Además, lo calificaron como buen padre, esposo y un ejemplo a seguir debido a sus principios que lo llevó a salir adelante y luchar por el desarrollo de Piura cuando fue autoridad.

“Más allá de una autoridad, fue un ser humano que dio un giro social a la ciudad”, dijo el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, durante el homenaje póstumo.

Juval Córdova, quien acompañó el cuerpo desde el local del asilo de ancianos, donde se realizó la misa de cuerpo presente, hasta la municipalidad de Piura, lo recordó con mucho cariño.

“Don Eduardo Cáceres ha sido autoridad con mayúscula, no un alcalde de, sino la autoridad que merece respeto por su lealtad y humildad. Ha sido una gran autoridad”, dijo Juval Córdova.

El cuerpo de Cáceres Chocano también estuvo en la calle Arequipa, en el local aprista, donde sus militantes lo despidieron y lo reconocieron como buen líder y ejemplo de ser humano.

“Un gran ejemplo de persona, de líder y político. Nos deja un gran vacío luego de haber caminado juntos, cuando fue alcalde de Piura”, dijo una militante aprista.

Sus hijos y su esposa destacaron su papel de padre y resaltaron el ser humano que fue en vida. Eduardo Cáceres, hijo mayor de Eduardo Cáceres Chocano, agradeció el apoyo y cariño hacia su padre.

Posterior a la misa y reconocimiento en el local aprista y en la Municipalidad Provincial de Piura, el cuerpo de Eduardo Cáceres Chocano fue cremado y posteriormente será trasladado hasta el cementerio Parques del Recuerdo, dijo una de sus hijas.