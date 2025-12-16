La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. informa a sus usuarios del distrito de Piura que, debido a la rotura originada por el consorcio Bosconia, se ha paralizado la operación del pozo y reservorio Parque Infantil, pozo y reservorio Pachitea y pozo San Pedro con la finalidad de realizar los trabajos de reparación.

Al respecto, la EPS Grau – Piura, enfatizó que ayer lunes, en horas de la tarde, mientras el personal de dicho consorcio se encontraba realizando los trabajos de mejoramiento de pistas y veredas en la avenida Don Bosco, ocasionó la rotura en la línea de impulsión de alcantarillado que va de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Piura a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Martín.

Este incidente, totalmente ajeno a la voluntad de la EPS Grau, ha obligado a que se paralice (desde hoy martes) la distribución del agua potable de las fuentes antes mencionadas hasta que se concluyan los trabajos de reparación por parte de la contratista. Esto con la finalidad de que no ocurran mayores emanaciones de aguas servidas que puedan afectar a los vecinos.

“Al ser una red principal de alcantarillado, se tienen que paralizar las fuentes más cercanas, ya que, de lo contrario, con una presión normal de agua, no se podrían ejecutar las labores correctivas. Estamos coordinando con los representantes del consorcio y, tan luego culminen sus trabajos, se procederá a reanudar el abastecimiento a los usuarios afectados”, expresaron los representantes de la EPS Grau.

Finalmente, la empresa indica a sus usuarios que se prevé culminar las labores al promediar la 1 de la tarde. Posterior a ello, se reiniciará la distribución paulatina del servicio de agua potable. Asimismo, se recuerda que el reabastecimiento se da de forma gradual y progresiva ya que las redes, al estar vacías luego del corte, necesitan un tiempo adicional para llenarse en su totalidad y tener la presión suficiente para llevar el líquido elemento a todas las viviendas.