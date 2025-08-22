Sancionan vehículos que operaban de manera informal
Diversos vehículos que operaban sin autorización, fueron sancionados por las autoridades furante un operativo realizado en la .

En el distrito de Querecotillo, intervinieron cinco colectivos que no contaban con permisos municipales en las calles Grau, Diego Ferrer y avenida Perú. Mientras tanto, en el casco urbano de Sullana, dos mototaxis fueron sancionadas por realizar paraderos informales en la transversal 2 de Mayo con calle San Martín.

Las acciones contaron con la presencia del personal de Transportes de la Municipalidad Provincial de Sullana y la fiscal Sara Lourdes Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito quienes recalcaron la importancia de ordenar el servicio de transporte en beneficio de la seguridad vial.

