Diversos vehículos que operaban sin autorización, fueron sancionados por las autoridades furante un operativo realizado en la provincia de Sullana.

En el distrito de Querecotillo, intervinieron cinco colectivos que no contaban con permisos municipales en las calles Grau, Diego Ferrer y avenida Perú. Mientras tanto, en el casco urbano de Sullana, dos mototaxis fueron sancionadas por realizar paraderos informales en la transversal 2 de Mayo con calle San Martín.

Las acciones contaron con la presencia del personal de Transportes de la Municipalidad Provincial de Sullana y la fiscal Sara Lourdes Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito quienes recalcaron la importancia de ordenar el servicio de transporte en beneficio de la seguridad vial.