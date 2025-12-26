La Dirección Zonal 01 del Senamhi informó a través del Aviso Meteorológico Nacional N° 462 sobre el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra norte, cuya vigencia va desde hoy viernes 26 hasta el domingo 28 diciembre.

El posible incremento de la temperatura máxima de moderada a fuerte intensidad será en la costa y sierra de Piura (Piura, Sullana, Morropón, Ayabaca y Huancabamba). Así como en la costa de Tumbes (Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla).

Además, se prevé́ escasa nubosidad, incremento de la radiación UV y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, especialmente en horas de la tarde.

Para ello, recomiendan tomar las medidas preventivas y no exponerse al sol en horas puntas.