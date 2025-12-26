La Dirección Zonal 01 del Senamhi informó a través del Aviso Meteorológico Nacional N° 462 sobre el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra norte, cuya vigencia va desde hoy viernes 26 hasta el domingo 28 diciembre.
PUEDE VER: Piura: Temperaturas mínimas podrían llegar entre los 17°C y 18°C desde junio
El posible incremento de la temperatura máxima de moderada a fuerte intensidad será en la costa y sierra de Piura (Piura, Sullana, Morropón, Ayabaca y Huancabamba). Así como en la costa de Tumbes (Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla).VER MÁS: Senamhi advierte el incremento de la temperatura diurna en la sierra de Piura
Además, se prevé́ escasa nubosidad, incremento de la radiación UV y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, especialmente en horas de la tarde.
Para ello, recomiendan tomar las medidas preventivas y no exponerse al sol en horas puntas.