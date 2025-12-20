Un docente fue acribillado a balazos por unos sicarios cuando llegaba en su camioneta al colegio Parcemón Saldarriaga Montejo, ubicado en el asentamiento humano Pachitea, en la ciudad de Piura. El profesor llegaba después de participar de la chocolatada en el colegio San Gabriel.

El profesor de educación física, identificado como Rodolfo Otero Sandoval, fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba por la calle San Martín, en el sector Pachitea. Según testigos, unos sujetos en dos motocicletas lo habrían perseguido desde el colegio San Gabriel, en Castilla, donde también enseñaba y salía de participar de una chocolatada para dirigirse al colegio Parcemón Saldarriaga Montejo, ubicado en Piura, altura del cementerio San Teodoro.

El hecho sucedió afuera de esta institución donde los estudiantes y transeúntes se encontraban por esta calle quienes tuvieron que refugiarse debido a la balacera que se generó y acabó con la vida del maestro. Un impacto de bala en la cabeza le generó la muerte al instante. Testigos señalan que escucharon cuatro balazos.

Ocurridos los hechos, la policía y peritos llegaron al lugar para acordonar la zona a la espera del fiscal de turno para el levantamiento del cuerpo y traslado a la morgue de Piura. El cuerpo permaneció por varios minutos dentro del vehículo de placa de rodaje P2T-234.

Hasta el lugar también llegaron sus familiares, entre ellos su padre y hermano gemelo donde protagonizaron fuertes escenas de dolor, llorando pidieron justicia por la muerte de Rodolfo y no asimilaban que su pariente este sin vida.

Los padres de los estudiantes y alumnos del profesor llorando lamentaron lo sucedido y exigieron a la policía y a las autoridades seguridad en las calles. Señalan que, al parecer, Rodolfo venía siendo extorsionado, por lo que todo es materia de investigación.

“Qué va a decir (el general Manuel Farias), hay un muerto frente al colegio,que todo está en orden, que todo está bonito. Las pistas rotas, esto es una porquería”, dijo un padre de familia, quien lamentó lo sucedido con el docente de sus hijas.

Asimismo, los presentes indicaron que al momento del hecho ningún efectivo policial había fuera del colegio, por lo que exigen mayor presencia policial.

El docente había participado de una chocolatada y despedida del quinto de secundaria del colegio San Gabriel.