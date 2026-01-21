Un sismo de magnitud 3.7 se registró la madrugada de este miércoles 21 de enero en la región Piura, informó el Instituto Geofísico del Perú.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0046, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:35 a. m. y tuvo una profundidad de 27 kilómetros. El epicentro se localizó a 33 kilómetros al este de Máncora, en la provincia de Talara.

El sismo fue percibido con una intensidad de II a III en el distrito de Máncora, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni víctimas.

Las autoridades locales y los organismos de defensa civil continúan con el monitoreo de la zona, mientras recomiendan a la población mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad ante sismos.