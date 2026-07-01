Un sismo de magnitud 3.8 se registró la mañana de este miércoles 1 de julio en la región Piura, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico del Centro Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 6:51:39 a. m. y tuvo una profundidad de 27 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0401

Fecha y Hora Local: 01/07/2026 06:51:39

Magnitud: 3.8

Profundidad: 27km

Latitud: -6.14

Longitud: -81.38

Intensidad: II-III Sechura

Referencia: 90 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/CEQqoPIHkM — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 1, 2026

El epicentro se localizó 90 kilómetros al suroeste de Sechura, en la provincia del mismo nombre.

El IGP precisó que el evento alcanzó una intensidad de II-III en Sechura, por lo que fue percibido de forma leve por parte de la población.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento telúrico.