Un sismo de magnitud 3.8 se registró la mañana de este miércoles 1 de julio en la región Piura, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte sísmico del Centro Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 6:51:39 a. m. y tuvo una profundidad de 27 kilómetros.
El epicentro se localizó 90 kilómetros al suroeste de Sechura, en la provincia del mismo nombre.
El IGP precisó que el evento alcanzó una intensidad de II-III en Sechura, por lo que fue percibido de forma leve por parte de la población.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento telúrico.