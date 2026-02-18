Un sismo de magnitud 4.1 se registró este 18 de febrero a las 08:27:52 (hora local) a 9 kilómetros al norte de Talara, en la región Piura, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0090 del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 kilómetros.

Epicentro y características

El evento sísmico se localizó en las coordenadas latitud -4.50 y longitud -81.30.

La intensidad fue de II-III en Talara, nivel que indica que el sismo fue percibido levemente por algunas personas en reposo, sin que se reporten daños estructurales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0090

Fecha y Hora Local: 18/02/2026 08:27:52

Magnitud: 4.1

Profundidad: 35km

Latitud: -4.50

Longitud: -81.30

Intensidad: II-III Talara

Referencia: 9 km al N de Talara, Talara - Piura — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 18, 2026

Reporte oficial

El Centro Sismológico Nacional del IGP difundió la información a través de sus canales oficiales, precisando que el epicentro se ubicó en el distrito de Talara, provincia de Talara, región Piura.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, zona caracterizada por alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas.