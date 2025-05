La candidata al rectorado de la Universidad Nacional de Piura, doctora Socorro Granda Chunga, acusó al oficialismo de estar detrás de la guerra sucia en su contra. Pese a las acusaciones, no renunciará y seguirá trabajando en su campaña electoral.

La candidata a las elecciones complementarias por el Movimiento de Docentes por la Democracia y Excelencia, doctora Socorro Granda, en conferencia de prensa, respondió sobre las 18 carpetas fiscales y aseguró que estas ya están archivadas y fueron declaradas sin delito alguno.

“Primero empezaron con el te quito el cartel, luego invadir mi vida personal al decir que fui amante de no sé quien, ahora no contentos con eso tengo 18 carpetas fiscales y en letras chiquitas dice todas archivadas, lo lanzan para poner en duda mi credibilidad. El propósito es evidente, quieren descalificarme”, dijo Granda.

La doctora responsabilizó al oficialismo de estar detrás de esta guerra sucia, “pero es un sentido que tienen algunos personajes de esta universidad de creerse y sentirse dueños de la universidad, de la conciencia y voluntad de los estudiantes y docentes”.

“Estoy convencida que es parte del oficialismo de esta universidad y en alguna medida a mí me confortan estos golpes bajos, mediocridades que me da una lectura, soy un peligro para ellos. Mi candidatura es un peligro para el grupo de poder. No atacan a otros candidatos, no me van a amedrentar. No tengo favores que devolver ni cuentas pendientes que pagar, tengo las manos libres”, precisó.

En ese sentido, Socorro Granda aseguró que seguirá con su campaña sin atacar a los demás para que las elecciones se realicen con normalidad y transparencia.

“Hay temor que el candidato del oficialismo no pueda sustentar los planteamientos porque no los tiene. Me refiero al señor Enrique Cáceres Florián”, puntualizó la candidata al rectorado.