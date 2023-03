Un mototaxista que llevaba a sus dos menores hijas a bordo, resultó mal herido, luego que el trimóvil que manejaba se despistara y accidentara debido a un buzón de desague sin tapa que lleva así más de 20 días ubicado en el asentamiento humano Santa Teresita en la provincia de Sullana.

Ocurrió en la intersección de las calles San José y Sánchez Cerro, cuando el buzón hizo que se despistara y el conductor de la mototaxi identificado como Martín Yacila Yacila resultó con hematomas y cortes y fue llevado al Hospital de Apoyo II-2. Aunque afortunadamente sus menores hijas que iban en los asientos posteriores resultaron ilesas.

“Hace más de 20 días llevamos así, con este buzón abierto que es un peligro. Llamamos a la Eps Grau para que vengan a solucionar este problema, pero no llegan. Por este (buzón) habido un accidente y esperemos que no ocurra una tragedia. Los moradores ya estamos cansados de que no nos hagan caso”, dijo un vecino de la calle San José.