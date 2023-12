El secretario general del sindicato de obreros municipales de Sullana, Miguel Eca Roque, señaló que, debido a que no les pagaron la gratificación a los más de 700 obreros de limpieza pública, ellos no apoyarán los planes de contingencia (limpieza) por Navidad y Año Nuevo en esta provincia. Además, indicó que denunciarán a la comuna ante Sunafil.

“Tenemos el problema de la gratificación por Navidad que no nos han pagado y que ya venció (el viernes 15). Hemos dialogado y nos dicen que no nos van a depositar porque (los funcionarios) dicen que no hay dinero y que necesitan 800 mil soles para pagar gastos de gratificación de todos los obreros”, dijo Eca Roque a Correo.

El dirigente indicó que son más de 700 obreros los afectados y tomarán otras medidas legales. “El día lunes (mañana), estaremos interponiendo la denuncia ante Sunafil porque no han pagado la gratificación en el plazo correspondiente a todos los trabajadores (obreros de limpieza pública)”, detalló el secretario general del sindicato de obreros municipales de Sullana, Eca Roque.

Además, dijo que ante la decisión de no efectuarles dicho pago, no apoyarán en los planes de contigencia, como es la limpieza por Navidad y Año Nuevo. “Hacemos saber a la población que así como nos tratan mal y no hacen nada por pagarnos (la gratificación), no vamos a apoyar los planes de contigencias que vengan por Navidad y Año Nuevo”, dijo.

A la vez, dejó un mensaje al alcaldes, regidores y funcionarios. “Como ellos han decidido no pagarnos la gratificación que nos corresponde, le decimos al alcalde (Marlem Mogollón) a sus regidores y funcionarios que ellos hagan la limpieza en la ciudad, porque ellos sí se han pagado la gratificación”, indicó el dirigente.