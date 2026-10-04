La Fiscalía Provincial Penal de Ayabaca supervisó el material electoral y las condiciones de seguridad e infraestructura de los locales de votación de esta provincia, como parte de las acciones preventivas ante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Lino Pérez Gonzales, quien realizó la inspección en coordinación con personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

Durante el recorrido, se verificó la recepción, traslado y resguardo del material electoral, entre ellos cédulas de votación, ánforas, actas y demás materiales destinados a la jornada electoral.

Asimismo, se inspeccionaron las instalaciones de las instituciones educativas habilitadas como locales de votación, con especial atención a las condiciones de seguridad perimétrica e interna y a los espacios destinados al desarrollo de la jornada electoral.