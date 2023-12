Enosa anunció la interrupción del servicio eléctrico en algunas zonas de Piura, Veintiséis de Octubre y Catacaos, para este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de diciembre. Esto se debe a los trabajos de mantenimientos programados al sistema de distribución que la compañía realiza para mejorar su servicio.

En Catacaos, el viernes 15 de diciembre, de 06:30 a.m. a 08:30 a.m., se restringirá el servicio eléctrico en el caserío Montesullón 1. También, el día domingo 17 de diciembre, de 07:00 a.m. a 05:00 p.m., habrá una restricción en caseríos Viduque, Simbilá, San Pablo y San Pablo 2, así como en los AA.HH. 24 de Junio de Simbilá y 03 de Octubre. Del mismo modo, en Urb. Las Palmeras de San Pablo Sur. Jr. Mariano Díaz cuadra 01 Centro de Catacaos, Fundo Puyuntala, Predio Sr. Nazario, Villa Club, estación de servicio Monte Carlo, Piladora Santa Ángela y Parcela Sr. Ricardo Mustafá. Igualmente se incluirá el Sector Canal de Abastecimientos Las Brujas y Sector El Gredal. Carreteras Piura-Bayóvar, Piura-Catacaos y Panamericana Norte Km. 983-989.

Mientras que en el distrito de Veintiséis de Octubre, el viernes 15 de diciembre, de 09:30 a.m. a 12:30 m., se restringirá el servicio eléctrico en Urb. Las Casuarinas IV Etapa Mz. B, C, D, F, G y H.

En Piura, el día sábado 16 de diciembre, de 04:00 a.m. a 07:00 a.m., habrá una restricción del servicio en Urbanizaciones San Isidro Mz. 1A y 1C y San Lorenzo Mz. A, B, C y Y. También en las avenidas Guillermo Gulman, Cuadras 02, 03 y 04 y Sánchez Cerro cuadras 13 y 14; en Jr. Tambogrande, cuadra 01 y Parque Zona Industrial Mz. 212, 213, 216, 217 y 218.

Por tanto, la empresa recomienda tomar las previsiones del caso mientras dura esta interrupción programada.