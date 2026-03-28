El colapso parcial del techo de un reservorio en construcción dejó ocho trabajadores heridos en el sector de Jabonillal, distrito de El Alto, en la provincia de Talara (Piura).

La caída de la estructura ocurrió m ientras se realizaba el vaciado de concreto en un tanque esférico, cuando el encofrado cedió de manera repentina.

El incidente provocó la paralización de la obra, ya que la estructura quedó seriamente dañada y deberá ser reconstruida.

Según el Sindicato Único de Construcción Civil de Talara, una posible deficiencia en los materiales habría originado el desplome, sumado a la complejidad del diseño de la infraestructura.

De acuerdo con las declaraciones del dirigente sindical, la madera utilizada en el armazón no habría sido de la calidad adecuada, lo que, junto a la forma esférica del reservorio, habría comprometido la estabilidad del soporte durante el vaciado.

Tras el accidente, unidades de los bomberos trasladaron a los heridos a una clínica local para su atención médica.

Uno de los trabajadores, debido a la gravedad de sus lesiones, fue evacuado a la ciudad de Piura para recibir atención especializada.

La obra forma parte de un proyecto impulsado por la Municipalidad Distrital de El Alto, que contempla la construcción de un reservorio de agua potable con capacidad de 5 mil metros cúbicos.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 6,4 millones de soles y un plazo de ejecución de 210 días.