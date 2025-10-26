Santos Gilbert Olivares Inga, de 38 años, y su sobrino, Luis Gustavo Ipanaqué Olivares, de 30 años, quienes son velados en el distrito de Catacaos, serán sepultados hoy. Ellos fallecieron en un trágico accidente cuando se trasladaban en una motocicleta en la carretera Panamericana, en el tramo Sullana-Piura, a la altura de la empresa Backus, en Piura.

Las víctimas vienen siendo veladas en sus viviendas del caserío de Buenos Aires de Cumbibirá del distrito de Catacaos, donde residían y eran naturales. Según sus seres queridos, serán sepultados hoy, domingo 26 de octubre en el camposanto de dicha jurisdicción. Previamente, les realizarán un homenaje y paraliturgia.

“Es un dolor profundo que nos dejen primos. Y estuvimos compartiendo con ustedes en el trabajo...”, señaló una familiar de las víctimas que lamentó lo ocurrido.

Mientras que compañeros de labores los recordaron como personas trabajadoras y que amaban a sus familias. “Qué tristeza Dios mío. Que les de fuerzas a su familia en estos momentos difíciles”, indicó un amigo de ambos.

Santos Olivares Inga deja cuatro hijos en la orfandad, mientras que Luis Gustavo era soltero. Ambos habían estado laborando en una empresa en la ciudad de Sullana y se regresaban a sus viviendas en Catacaos para reunirse con sus familias, como lo hacían todos los días.

El lamentable accidente ocurrió la tarde del último viernes en el kilómetro de la carretera Panamericana Norte, entre Piura-Sullana, a la altura de la empresa Backus en Piura.

Según las imágenes difundidas, la motocicleta de placa 7535-QP en que iban las víctimas, colisionó primero contra un camión y, posteriormente, la motocicleta fue impactada violentamente por la camioneta M4F-848.

El fuerte choque hizo que el tío y sobrino pierda la vida de manera instantánea, mientras que los choferes de los otros vehículos fueron intervenidos por la Policía.