Un violento asalto se registró en pleno centro de la ciudad de Piura, donde una cambista fue víctima del robo de 80,000 soles a manos de delincuentes. Uno de los sujetos, portando un arma de fuego, la amenazó de muerte para despojarla del dinero y luego emprendió la huida. El atraco ocurrió en la intersección de las calles Ica y Arequipa.

EL ASALTO. Según el personal del Área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, el ilícito penal se produjo alrededor de las 18:25 horas del viernes 23 de octubre, cuando la trabajadora pretendía guardar el dinero después de realizar sus actividades habituales cerca de los centros bancarios, en pleno centro de la ciudad.

De acuerdo con las diligencias preliminares de la Policía Nacional, la víctima fue interceptada bajo la modalidad de marcaje, mientras se desplazaba para poner a buen recaudo el dinero que maneja diariamente.

Durante el atraco, un sujeto provisto de un arma de fuego amenazó de muerte a la cambista para arrebatarle la fuerte suma de dinero. Este fue arrebatado de sus manos y de una bolsa que contenía la otra parte del dinero que estaba encima de un stand, según las imágenes de las cámaras de seguridad del local.

Tras concretar el robo, el delincuente salió corriendo para huir en una motocicleta que lo esperaba fuera del local. Las investigaciones policiales señalan que en este hecho delictivo habrían participado al menos tres sujetos. Uno que hizo la función de marca desde donde trabajaba la mujer (exterior de banco), y los otros dos que se movilizaron en la motocicleta hasta el local, donde fue encañonada la víctima.

Ante esta situación, las autoridades policiales indicaron que se encuentran realizando un paciente seguimiento mediante el análisis de cámaras de seguridad que cubren las rutas previas, antes y después del acto ilícito.

Consultado sobre la reincidencia de estos graves delitos en el casco urbano, el jefe de la Divincri Piura, coronel PNP Javier Méndez, señaló que el comando policial reconoció que ya se tienen registrados otros casos de similar naturaleza en la jurisdicción. Por este motivo, las fuerzas del orden se encuentran intensificando las labores de patrullaje y reforzando las estrategias de seguridad ciudadana para frenar el accionar de estas bandas criminales que pululan en la ciudad.